У Львові школярі повертаються за парти – дата

За парти повернуться діти, які навчаються в 1-4 класах

Карантин у Львові продовжили / Колаж "Сьогодні"

У Львові з понеділка, 15 листопада, для школярів 1-4 класів відновлюється очна форма навчання. Поки що це рішення стосується лише молодшої школи.

Про це повідомив у Telegram-каналі мер Львова Андрій Садовий.

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Подробиці

Також у місті продовжили карантинні обмеження до 29 листопада.

"Зараз ми знаходимося на роздоріжжі. Медики зазначають, що наші карантинні заходи дають змогу стабілізувати стрімку динаміку поширення вірусу. Але поки що рано говорити про спад епідемії", – пише Андрій Садовий.

Ситуація з COVID-19 у Львові

Зараз у реанімації перебуває 72 львів'янини. Керівник лікарні швидкої допомоги зараз готує до відкриття ще одну реанімацію на 50 людина.

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Першою дозою у місті вакцинувалося близько 60% людей, а двома дозами близько 40%.

Статистика коронавірусу в Україні

За добу 9 листопада в Україні зафіксовано 23 283 нових підтверджених випадківCOVID-19. Захворіло дітей – 1539, медпрацівників – 529.

Минулої доби госпіталізували 5696 людина, крім цього, зафіксували 816 летальних випадків. Одужали 16 277 людина.

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