У Львові собаку прив'язали до стовпа і залишили на морозі: з твариною була записка (фото)

У Львові чоловік прив'язав собаку до стовпа і залишив одного на морозі. Разом з твариною була записка про те, що тварину "віддають у добрі руки". На холоді собака простояв добу, поки небайдужі люди його не врятували.

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Про це написав волонтер і зоозахисник Ігор Сайко в Facebook.

У залишеній записці йшлося про те, що господар віддає Зірку "в добрі руки" і чотирилапа дуже ласкава і має всі щеплення. Прив'язана до стовпа біля ТРЦ тварина постійно гавкала, тому люди і підняли шум.

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Незважаючи на те, що в "листі" зазначено, що Зірка не кусається, волонтерам було складно до неї підійти. Собака перший час не підпускав до себе нікого.

"Відносно "не кусається" виявилось, що не зовсім так. Віталій, Оксана, Іван – покусані. Мене Зірка пошкодувала! (...) Але собака у нас! До вечора вже трохи заспокоїлась. Не кидалась. Трохи підрикувала. Але вже акуратно збоку чи зі спини підходила нюхати, знайомитись", – розповів Сайко.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині місцевий житель прив'язав до машини собаку і волочив його вулицями.

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Крім того, у Києві врятували кошеня з замурованого підвалу.

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