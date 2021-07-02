У Львові посилять карантин через штам "Дельта"

Дівчина в масці йде по вулиці. Фото: REUTERS/Albert Gea

Влада Львова прийняла рішення посилити карантинні обмеження і збільшити кількість вакцинацій на тлі поширення штаму коронавірусу "Дельта".

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Про це заявив мер міста Андрій Садовий після засідання міської комісії ТЕБ та НС.

"Ситуація загострюється навіть в таких країнах, які активно займаються вакцинацією. Тому ми починаємо інтенсивну підготовку до цього нового штаму. На сьогодні ми маємо 2 тисячі ліжок в наших комунальних установах, які готові приймати хворих на коронавірус. Сьогодні ми вирішили підняти цю планку до 3 тисяч, в тому числі і в дитячій лікарні. Ми звернулися до голови МОЗ Віктора Ляшка, щоб він відновив "ковідні" пакети для медустанов, оскільки у нас зараз має його тільки лікарня "швидкої". А треба готуватися. Тому що через кілька тижнів ситуація може кардинально змінитися", – сказав Садовий.

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На засіданні міської комісії також було прийнято рішення посилити дотримання карантинних заходів у закладах харчування, культури та інших і збільшити кількість вакцинацій від коронавірусу до 5 тисяч на день.

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Раніше ми повідомляли, що понад два мільйони українців отримали першу дозу вакцини від COVID-19.

Також нагадаємо, у Києві відкрили мініцентри вакцинації.

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