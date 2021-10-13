Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❄ Чи буде тепло? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🙏 Покрова-2021 👑 Міс Україна: фото
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Львов Новини

У Львові посилять карантин з 18 жовтня: що зміниться

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
13 жовтня, 18:28
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У місті стало більше хворих, лікарні не встигають приймати пацієнтів з COVID-19
У Львові будуть діяти нові карантинні правила / Колаж "Сьогодні"
У Львові будуть діяти нові карантинні правила / Колаж "Сьогодні"

З 18 жовтня у Львові діятимуть нові карантинні правила. Зміни будуть в освіті, культурі, торгівлі, а також в роботі закладах громадського харчування, спортзалів і готелів.

Про це повідомляє в Telеgram-каналі мер Львова Андрій Садовий.

Реклама

Освіта

Всі школярі міста підуть на двотижневі канікули до 1 листопада. Також це стосується позашкільної освіти та дозвілля.

Культура

Заборонено проводити масові заходи крім тих, де організатори і учасники мають сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до заходу.

Театри, кінотеатри, музеї та галереї, філармонія, органний зал працюють тільки для відвідувачів, які мають сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест. Кількість відвідувачів не більше 50% від загальної кількості місць.

Реклама

Народні будинки, гуртки і секції – не працюють. Бібліотеки працюють тільки на видачу книг.

Торгівля

У промислових, продовольчих ринках та магазинах, торгових центрах, перукарнях і салонах краси можуть працювати тільки вакциновані працівники або з негативним ПЛР-тестом. Також всі повинні дотримуватися маскового режиму і не більше 50% заповнення торгових площ.

Заклади громадського харчування

Режим роботи – до 23:00. Працюють вони тільки за умови 100% вакцинації або ПЛР-тестів у працівників при заповненні не більше 50%, до 4 людина за столиком.

Реклама

Якщо за 2 тижні ситуація з захворюванням не стабілізується, то з 1 листопада закладу зможуть відвідувати лише вакциновані або ті, хто має ПЛР-тест.

Спортзали

Їх зможуть відвідувати лише вакциновані або люди з негативним ПЛР-тестом. Всі працівники повинні бути вакцинованими. Заповнена – не більше 50%.

Готелі та хостели

Вони працюють тільки за умови наявності у всіх працівників сертифіката про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту.

Ситуація погіршується

Раніше Андрій Садовий писав, що ситуація в місті на сьогоднішній день набагато гірше, ніж була в минулому році в цей же період.

"Сьогодні після обіду проведемо комісію з надзвичайних ситуацій. Будуть нові обмеження", – пише мер Львова.

Різкий стрибок COVID-19 в Україні

В Україні за останню добу виявили 16 309 нових випадків інфікування коронавірусів.

Всього інфекцію підтвердили у 2 578 394 людина. За минулу добу від COVID-19 помер 471 житель України (всього – 59 523). Вилікувати вдалося 2 304 361 інфікованого (6462 – за останню добу).

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Коротко про головне
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція
Щоденник незалежності 🇺🇦
Короновірус за тиждень

95 876

захворіло за тиждень в Україні

+35%

Вакцинація
Станом на 12 жовтня 2021 р.
Люди, які пройшли повну вакцинацію
6 271 274
Люди, які отримали мінімум одну дозу
7 688 562
Всього введених доз 13 959 836
Детальніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,60
30,50
30,00
29,00
17,67
31,08
29,85
27,95
18,33
32,18
31,98
30,59
18,59
32,99
31,14
28,68
18,09
35,09
31,60
28,50
18,28
35,38
32,56
30,75
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,97
32,56
33,97
18,97
Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.35

Російський рубль (₽)

0.3666

Євро (€)

30.43

Якою буде погода у жовтні
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Куди поїхати на море у жовтні
ТОП-5 напрямків
Хочу на море!
SHOW MUST GO ON

Miss Ukraine Universe-2021

15 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Меган Фокс та Машин Ган Келлі для GQ Style
Деніел Крейг йде у відставку
ТОП-5 подружок Джеймса Бонда
Єва Грін
Єва Грін
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Леа Сейду
Леа Сейду
Моніка Беллуччі
Моніка Беллуччі
Ана де Армас
Ана де Армас
1/2
Опитування
Осінь у великому місті
Головні івенти жовтня
Спланувати дозвілля
Сприятливі та небезпечні дні у жовтні
Місячний календар
Як Місяць впливає на наше життя
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти