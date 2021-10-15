У Львові в результаті пожежі на стоянці загинули три людини

У Львові сталася пожежа в металевому вагончику, в результаті якої загинули три людини.
Про це повідомляє Департамент цивільного захисту Львівської ОДА в Facebook.
Інцидент стався ввечері 14 жовтня на стоянці великогабаритних автомобілів і техніки по вулиці Городоцькій. На момент прибуття пожежних вагончик був охоплений вогнем. Пожежу загасили о 21:40.
Далі по темі
"Після ліквідації пожежі та огляду вагончика всередині виявили тіла трьох людина" – йдеться в повідомленні.
Особи загиблих і причини пожежі встановлюють.
З початку року в пожежах загинули понад 1000 українців
За даними ДСНС, в Україні з початку року сталося 60 784 загоряння, 1168 людей загинули, 1012 – постраждали.
Найбільше загорянь – 20 329 – було в житлових секторах.
Раніше ми писали:
- Вогонь підбирається до житлових будинків: у Балаклії на Харківщині спалахнула масштабна пожежа (фото, відео)
- "Підказали голосу": Дніпрянка влаштувала пожежу і спалила 50 тис. Гривень
- Під Дніпром загорілася багатоповерхівка: людей діставали з палаючого будинку (фото, відео)
- У Київській області під час пожежі в лікарні померла пацієнтка
- Двоє чоловіків у Дніпрі загинули в результаті пожежі