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У Львові в результаті пожежі на стоянці загинули три людини

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Гроші"
15 жовтня, 14:56
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Повідомлення про пожежу в вагончику розміром 3х4 метра надійшло в службу порятунку о 21:18 14 жовтня
В результаті пожежі загинули три людини
В результаті пожежі загинули три людини / Фото: Колаж: Сьогодні

У Львові сталася пожежа в металевому вагончику, в результаті якої загинули три людини.

Про це повідомляє Департамент цивільного захисту Львівської ОДА в Facebook.

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Інцидент стався ввечері 14 жовтня на стоянці великогабаритних автомобілів і техніки по вулиці Городоцькій. На момент прибуття пожежних вагончик був охоплений вогнем. Пожежу загасили о 21:40.

"Після ліквідації пожежі та огляду вагончика всередині виявили тіла трьох людина" – йдеться в повідомленні.

Особи загиблих і причини пожежі встановлюють.

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З початку року в пожежах загинули понад 1000 українців

За даними ДСНС, в Україні з початку року сталося 60 784 загоряння, 1168 людей загинули, 1012 – постраждали.

Найбільше загорянь – 20 329 – було в житлових секторах.

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