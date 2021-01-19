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У Львові під час святкової служби в церкві помер чоловік

19 січня, 18:01

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Він помер ще до приїзду медиків

У Львові під час святкової літургії на території церкви святого Йосафата раптово помер 53-річний місцевий житель.

Про це повідомили в Нацполіціі, пише "Варта 1".

Зазначається, що чоловікові стало погано під час ранкової служби, куди він прийшов разом зі своїм сусідом.

"Раптово йому стало погано, він сів на лавку, де і помер до приїзду медиків. Зараз правоохоронці встановлюють всі обставини, призначено експертизу, яка встановить причину смерті", – повідомила прессекретар місцевої поліції Світлана Добровольська.

При цьому вона підкреслила, що інформація у Мережі про те, нібито чоловік замерз до смерті в черзі на отримання їжі, є фейком.

Нагадаємо, раніше в метро Києва раптово помер чоловік.

Крім того, в столиці на Воскресенці прямо на вулиці померла людина.

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церква помер Львів чоловік церковна служба
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