У Львові під час святкової служби в церкві помер чоловік

У Львові під час святкової літургії на території церкви святого Йосафата раптово помер 53-річний місцевий житель.
Про це повідомили в Нацполіціі, пише "Варта 1".
Зазначається, що чоловікові стало погано під час ранкової служби, куди він прийшов разом зі своїм сусідом.
"Раптово йому стало погано, він сів на лавку, де і помер до приїзду медиків. Зараз правоохоронці встановлюють всі обставини, призначено експертизу, яка встановить причину смерті", – повідомила прессекретар місцевої поліції Світлана Добровольська.
При цьому вона підкреслила, що інформація у Мережі про те, нібито чоловік замерз до смерті в черзі на отримання їжі, є фейком.
Нагадаємо, раніше в метро Києва раптово помер чоловік.
Крім того, в столиці на Воскресенці прямо на вулиці померла людина.
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