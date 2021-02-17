У Львівській області вагітну в пологовий будинок доставляли снігоходом: відео

Коли рятувальники приїхали до пацієнтки, в будинку з дорослих більше нікого не було

У Львівській області рятувальникам довелося доставляти вагітну до медиків, тому що через замети ті не могли дістатися до неї тиждень. Разом з жінкою забрали і її трьох дітей.

Реклама

Коли рятувальники приїхали до пацієнтки, в будинку з дорослих більше нікого не було. Два кілометри бездоріжжям подолали снігоходом, далі – мати з дітьми пересадили в автомобіль рятувальників і доставили до райлікарні.

Читайте також: В Ізраїлі у вагітної пацієнтки стався викидень через COVID-19

"Це жінка з групи високого ризику. Термін вагітності тридцять сьомий тиждень, четверті пологи. Так як у неї сечокам'яна хвороба, ми намагалися з четверга її госпіталізувати, дороги не було, тому ми змушені були звернутися до рятувальників", – каже Зоряна Ковальська, акушерка з Журавінськой міської лікарні.

Відео: Сьогодні

Раніше повідомлялося, що дівчина на дев'ятому місяці вагітності пробігла милю за п'ять хвилин.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама