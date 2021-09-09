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У Львівській області боржників з комуналки карали білбордами – суд не оцінив

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
9 вересня, 01:22
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Директора водоканалу і міськраду Стрия оштрафували за оприлюднення особистих даних боржників за комунальні послуги
Боржників у Стриї карали білбордами
Боржників у Стриї карали білбордами / Фото: Колаж: Сьогодні

У Львівській області суд покарав директора водоканалу і міськраду Стрия за "креативну" розправу з боржниками, зобов'язавши заплатити штраф за те, що вони встановили по місту чотири білборди з адресами найбільших боржників.

Про це йдеться в сюжеті новин "Сьогодні".

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На кожній "ганебній дошці" було близько двох десятків адрес неплатників, а загальна сума заборгованості підприємству становить понад пів мільйона гривень.

Суд присудив сплатити штраф 5100 гривень міськраді і 1700 грн – Стрийводоканалу.

"Адреса місця проживання також може ідентифікувати особистість і відповідно це є прямим втручанням в особисте життя", – пояснила представник уповноваженого ВР України з прав людини у сфері захисту персональних даних Інна Берназюк.

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Нагадаємо, наприкінці серпня в Україні офіційно зняли обмеження на відключення населення за заборгованість з оплати вартості комунальних послуг, яка передбачалася законодавством у рамках адаптивного карантину.

Ми також писали, що в уряді оприлюднили нову постанову про субсидії, яка може призвести до того, що кількість виплаченої українцям допомоги зменшиться – через зниження соціальних норм.

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