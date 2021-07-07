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У Львівській області масове отруєння в ресторані, серед захворілих – діти

7 липня 2021 15:53

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Всі постраждалі харчувалися в одному з ресторанів у селищі міського типу Куликов. Ведеться розслідування

17 людей потрапили до лікарні після ресторану.

17 людей потрапили до лікарні після ресторану. / Фото: Getty Images

У Львівській області після трапези в ресторані отруїлися 17 осіб, з них шестеро – діти (віком 3, 5-8 і 17 років). Стан хворих середньої тяжкості.

Про це повідомляє голова обласного центру контролю і профілактики хвороб Наталії Іванченко на своїй сторінці в Facebook.

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Постраждалим діагностували "гостру кишкову інфекцію" та "харчову токсикоінфекцію".

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Пацієнти скаржаться на підвищення температури до 39,2-39,8 градусів, багаторазове блювання та діарею, болі в животі.

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Постраждалі харчувалися в одному з ресторанів у смт Куликів, що недалеко від Львова. Всього в цей день на святковому заході їли 28 осіб. Що саме стало причиною масового отруєння, поки ще не відомо.

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Раніше ми повідомляли, що на Харківщині подружжя отруїлося грибами.

Також нагадаємо, у харківському ресторані, в якому масово отруїлися люди, виявили сальмонельоз та стафілокок.

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