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На Львівщині немовля впало з висоти на бетон. В якому стані дитина

27 травня, 13:57

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Жахливий інцидент стався напередодні в місті Новояворівськ – на допомогу постраждалій дитині прийшли патрульні поліцейські – подробиці НП

У Львівській області двомісячна дитина впала з висоти на бетон і знепритомніла. Патрульні допомогли відвезти немовляти з матір'ю до лікарні.

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Як розповіли в пресслужбі МВС, на автодорозі Львів – Краковець, поблизу населеного пункту Івано-Франкове, до екіпажу патрульних під'їхав автомобіль, з якого вибіг чоловік і попросив допомогти.

Виявилося, що він прямує з міста Новояворівськ до Львова, до лікарні, з потерпілою дитиною. Чоловік їхав на мікроавтобусі і сказав, що не зможе досить швидко пересуватися містом.

Патрульні Юрій Шушпанов та Володимир Решітник, котрі допомогли сім'ї. Фото: ГУНП

Патрульні Юрій Шушпанов та Володимир Решітник, котрі допомогли сім'ї. Фото: ГУНП

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Патрульні посадили маму з дитиною до службового автомобіля і менш ніж за пів години довезли їх до медичного закладу. За цей час дитина прийшла до тями.

Через декілька годин патрульні зателефонували жінці, щоб дізнатися, як почувається дівчинка. Мама повідомила, що з малятком все добре.

Раніше ми повідомляли, що у Києві патрульні врятували з біди вагітну жінку.

Також нагадаємо, в столиці патрульний зловив жінку, що падала з 15-го поверху.

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