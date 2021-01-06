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У Львівській області чоловік наклав на себе руки за допомогою петарди

6 січня, 15:13

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Загиблим виявився 30-річний житель райцентру

У місті Броди Львівської області поліцейські розслідують обставини смерті чоловіка.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, трагедія сталася сьогодні, 6 січня, близько восьмої години ранку. На оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що у парковій зоні по вулиці Замковій виявлено тіло чоловіка без ознак життя.

На місці події працювали слідчо-оперативна група і співробітники інших служб Бродівського відділення поліції, а також фахівці-вибухотехніки, кінологи та експерти-криміналісти.

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Правоохоронці встановили особу загиблого, ним виявився 30-річний житель райцентру. Також попередньо встановлено, що чоловік наклав на себе руки, використавши для цього петарду.

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За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство" з поміткою "самогубство".

Проводиться досудове розслідування, призначені експертизи.

Раніше ми повідомляли, що у Львівській області жінка застрелила двох дочок і наклала на себе руки.

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Також нагадаємо, в Дніпрі лікар, у якого підозрювали COVID-19, покінчив життя самогубством.

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труп поліція самогубство чоловік петарда Львівська область
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