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На Львівщині чоловік прив'язав собаку до машини і їздив з нею по місту

7 січня, 15:08

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Наразі життю собаки нічого не загрожує

У Львівській області поліцейські встановили зловмисника, який керував автомобілем з прив'язаним до фаркопу собакою.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, за фактом жорстокого поводження з твариною слідчі відкрили кримінальне провадження.

Максимальне покарання, яке загрожує 53-річному жителю Новояворівська – до трьох років обмеження волі.

"Правоохоронці вдячні небайдужій жінці, котра, побачивши факт неприпустимого поводження з твариною, не пройшла повз, а зробила усе щоб припинити злочин та привернула до події увагу громадськості. Також поліцейські вдячні мешканцям, які допомогли встановити особу зловмисника", – йдеться в повідомленні.

Відомо, що 6 січня під час моніторингу соціальних мереж співробітники Яворівського відділу поліції наткнулися на пост жінки, яка і розповіла про жорстоке поводження з собакою.

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У публікації було зазначено, що подія відбулася на автодорозі між селами Старичі і Шкло, тварину було травмовано. Правоохоронці опитали автора поста і встановили особу зловмисника.

Зараз проводиться досудове розслідування. Собаці надано медичну допомогу, загрози її життю немає.

Раніше ми повідомляли, що у Львівській області шкуродери жорстоко познущалися над собакою.

Також нагадаємо, у Дніпрі чоловік поранив кота з пневматичної гвинтівки.

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тварини собака поліція Львівська область шкуродер жорстоке поводження
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