У Львівській області на великому хабарі попався директор філії "Нафтогазу"

Керівництво однієї з філій НАК "Нафтогаз України" у Львівській області викрили у масштабній корупції – подробиці

Правоохоронці затримали директора філії підрозділу НАК Нафтогаз України у Львівській області під час отримання хабаря у розмірі один мільйон гривень.

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Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Підозрюваного затримали відразу після передачі грошей. / Фото: gp.gov.ua

"За даними слідства, керівник філії одержав від директора одного з товариств Новояворівська, яке займається продажем нерухомості, неправомірну вигоду у розмірі 1 млн грн. За цю суму він обіцяв посприяти, аби новозбудований підприємством багатоквартирний будинок був приєднаний до електромереж якомога швидше, не чекаючи, коли буде збудована додаткова підстанція, до якої і мало бути підключення", – йдеться в повідомленні.

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Крім того, директор філії підрозділу "Нафтогазу" обіцяв не відключати від електропостачання сусідній будинок тієї ж фірми, який вже зданий в експлуатацію, але підключений до електромережі з порушеннями правил.

Тривають слідчі дії. / Фото: gp.gov.ua

Його затримали в порядку ст. 208 КПК України відразу після передачі хабаря.

Раніше ми повідомляли, що керівництво "Нафтогазу" розігнали через збитки. Експерти пояснили, чому компанія позбулася 100 мільярдів прибутку і скільки грошей залишилося на рахунках.