У Львівській області почали експеримент: жителів одного міста масово вакцинують (відео)

У Моршині зроблять щеплення усім охочим – що відомо про новий експеримент і як проходить вакцинація

У Моршині Львівської області проведуть експеримент із вакцинацією – у місті зроблять щеплення більшості населення. На це виділили понад 2000 доз CoronaVac.

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Журналісти "Сьогодні" перевірили, яка там ситуація.

Відео: Сьогодні

Що відомо про експеримент

Ініціатива з масової вакцинації – пілотний проєкт, його запропонували місцеві депутати. Влада хоче перевірити ефективність щеплення в окремому населеному пункті. Наразі у Моршині проживає 4239 людей, взяти участь можуть дорослі від 18 років.

Усього проєкт триватиме два тижні. Вакцинувати людей будуть дві бригади місцевої лікарні, а також виїзна бригада зі Стрия.

Уряд пообіцяв виділити 2400 доз. З них 1500 місто вже отримало.

Як проходить масова вакцинація

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Багато місцевих жителів виступили за таку ініціативу. Півсотні містян вже отримали першу дозу CoronaVac і ще є охочі.

"Нічого не болить, температура не піднялася, відчуваю себе добре. Хотіла вакцинуватися давно, свідомо прийшла. У мене вся сім'я вакцинувалася, друзі", – сказала мешканка Моршина Уляна Левицька.

Містяни записуються через сімейного лікаря та гарячу лінію.

З понеділка темпи вакцинації прискорять: вакцинувати обіцяють більше 200 людей на день. Так хочуть швидше повернути в курортне місто туристів, адже карантин вдарив по міському бюджету.

Нагадаємо, в Україні не зафіксували серйозних побічних ефектів після вакцинації AstraZeneca.

Також ми писали, що в Україні від коронавірусу вакцинувалися більш 432 тисяч людей.

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