У Львівській області почали експеримент: жителів одного міста масово вакцинують (відео)

У Моршині Львівської області проведуть експеримент із вакцинацією – у місті зроблять щеплення більшості населення. На це виділили понад 2000 доз CoronaVac.
Журналісти "Сьогодні" перевірили, яка там ситуація.
Що відомо про експеримент
Ініціатива з масової вакцинації – пілотний проєкт, його запропонували місцеві депутати. Влада хоче перевірити ефективність щеплення в окремому населеному пункті. Наразі у Моршині проживає 4239 людей, взяти участь можуть дорослі від 18 років.
Усього проєкт триватиме два тижні. Вакцинувати людей будуть дві бригади місцевої лікарні, а також виїзна бригада зі Стрия.
Уряд пообіцяв виділити 2400 доз. З них 1500 місто вже отримало.
Як проходить масова вакцинація
Багато місцевих жителів виступили за таку ініціативу. Півсотні містян вже отримали першу дозу CoronaVac і ще є охочі.
"Нічого не болить, температура не піднялася, відчуваю себе добре. Хотіла вакцинуватися давно, свідомо прийшла. У мене вся сім'я вакцинувалася, друзі", – сказала мешканка Моршина Уляна Левицька.
Містяни записуються через сімейного лікаря та гарячу лінію.
З понеділка темпи вакцинації прискорять: вакцинувати обіцяють більше 200 людей на день. Так хочуть швидше повернути в курортне місто туристів, адже карантин вдарив по міському бюджету.
Нагадаємо, в Україні не зафіксували серйозних побічних ефектів після вакцинації AstraZeneca.
Також ми писали, що в Україні від коронавірусу вакцинувалися більш 432 тисяч людей.
Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк