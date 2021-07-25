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У Львівській області виявили три перші випадки "дельта"-штаму коронавірусу

25 липня 2021 11:29

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Всі хворі проходили стаціонарне лікування за кордоном – один в Росії і два в Великобританії

Стан хворих з позитивною динамікою / Фото: колаж "Сегодня"

Стан хворих з позитивною динамікою / Фото: колаж "Сегодня"

У Львівській області виявили три випадки захворювання коронавірусом, викликаним штамом "Дельта".

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Про це повідомляє департамент охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації.

Відомо, що двоє хворих в межах інкубаційного періоду перебували в Великобританії, а один в Росії. Вони всі проходили стаціонарне лікування. Стан хворих з позитивною динамікою.

Директор департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Орест Чемерис розповів, що на дослідження в Центр громадського здоров'я Києва раніше направили 6 тестів ПЛР з Львівської області з підозрою на наявність штаму "Дельта". Три з них не підтвердилися.

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Нагадаємо, в Україні 21 липня стартував п'ятий етап вакцинації від COVID-19, коли зможуть отримати щеплення всі бажаючі. У великих містах будуть розгорнуті пункти масової вакцинації, а з малих міст та сіл організують безкоштовний транспорт.

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Відзначимо, в МОЗ не відкидають, що в кінці 2021 року в Україні почнуть по другому колу вакцинувати людей, які вже пройшли перший курс щеплень.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус NEW: штам Дельта

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