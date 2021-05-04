Русский
$ 27,75
33,64
  1. Новини в регіонах
  2. Львов Новини

У Львівській області обвалився міст – владу попереджали про катастрофу

4 травня, 02:43

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Міст руйнувався роками, але ніхто з влади не звертав на це уваги, а місцевий житель буквально передрік катастрофу кілька днів тому

Про катастрофічний стан мосту через річку Західний Буг, по якому проходить траса Львів – Луцьк та який обвалився в понеділок, місцеві жителі раніше попереджали владу.

Реклама

Один із них напередодні розмістив пост у Facebook з фотографіями моста, на яких видно величезну тріщину і загальний жахливий стан.

"Міст через З. Буг. Владо, ти чекаєш на катастрофу", - підписав фото Василь Поплавський.

В тренді
Кожному по заслугах його: під Миколаєвом знайшли мертвим військового, а поруч записку

Причому в коментарях під постом три дні тому навіть тегнули голову Львівської обласної держадміністрації Максима Козицького та Службу автомобільних доріг у Львівській області, але там чи то не побачили, чи то не вважали за потрібне терміново вжити заходів.

Реклама

Нагадаємо, 3 травня на трасі Львів – Луцьк біля села Гайок обвалився міст. У результаті обвалу ніхто не постраждав, однак рух транспорту цією ділянкою повністю заблоковано.

Ми також повідомляли, що в селі Піски на Львівщині під землю пішов цілий сад. Прірва 25 метрів завширшки і 12 завглибшки утворилася за одну ніч. За кілька метрах від обвалу стоїть житловий будинок, а з іншого боку розташована дорога.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Парасольки замість шашликів. Українців на Великдень заллє дощами (карта)
Парасольки замість шашликів. Українців на Великдень заллє дощами (карта)Україна
"Слуга народу" Тищенко приїхав з перевіркою на Закарпаття – особливо його стурбував туалет (відео)Захід
Суд скасував перемогу Вірастюка на довиборах в Раду на Прикарпатті
Суд скасував перемогу Вірастюка на довиборах в Раду на ПрикарпаттіЗахід
Зеленський призначив нового голову СБУ Києва
Зеленський призначив нового голову СБУ КиєваУкраїна
На трасі Львів – Луцьк обвалився міст: шокуюче відео
На трасі Львів – Луцьк обвалився міст: шокуюче відеоЗахід
Пішов з дому і не повернувся: поліція розшукує ексгравця Динамо і Карпат
Пішов з дому і не повернувся: поліція розшукує ексгравця Динамо і КарпатФутбол

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти