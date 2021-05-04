У Львівській області обвалився міст – владу попереджали про катастрофу

Міст руйнувався роками, але ніхто з влади не звертав на це уваги, а місцевий житель буквально передрік катастрофу кілька днів тому

Про катастрофічний стан мосту через річку Західний Буг, по якому проходить траса Львів – Луцьк та який обвалився в понеділок, місцеві жителі раніше попереджали владу.

Реклама

Один із них напередодні розмістив пост у Facebook з фотографіями моста, на яких видно величезну тріщину і загальний жахливий стан.

"Міст через З. Буг. Владо, ти чекаєш на катастрофу", - підписав фото Василь Поплавський.

Причому в коментарях під постом три дні тому навіть тегнули голову Львівської обласної держадміністрації Максима Козицького та Службу автомобільних доріг у Львівській області, але там чи то не побачили, чи то не вважали за потрібне терміново вжити заходів.

Реклама

Нагадаємо, 3 травня на трасі Львів – Луцьк біля села Гайок обвалився міст. У результаті обвалу ніхто не постраждав, однак рух транспорту цією ділянкою повністю заблоковано.

Ми також повідомляли, що в селі Піски на Львівщині під землю пішов цілий сад. Прірва 25 метрів завширшки і 12 завглибшки утворилася за одну ніч. За кілька метрах від обвалу стоїть житловий будинок, а з іншого боку розташована дорога.