У Львівській області обвалився міст – владу попереджали про катастрофу

Про катастрофічний стан мосту через річку Західний Буг, по якому проходить траса Львів – Луцьк та який обвалився в понеділок, місцеві жителі раніше попереджали владу.
Один із них напередодні розмістив пост у Facebook з фотографіями моста, на яких видно величезну тріщину і загальний жахливий стан.
"Міст через З. Буг. Владо, ти чекаєш на катастрофу", - підписав фото Василь Поплавський.
Причому в коментарях під постом три дні тому навіть тегнули голову Львівської обласної держадміністрації Максима Козицького та Службу автомобільних доріг у Львівській області, але там чи то не побачили, чи то не вважали за потрібне терміново вжити заходів.
Нагадаємо, 3 травня на трасі Львів – Луцьк біля села Гайок обвалився міст. У результаті обвалу ніхто не постраждав, однак рух транспорту цією ділянкою повністю заблоковано.
Ми також повідомляли, що в селі Піски на Львівщині під землю пішов цілий сад. Прірва 25 метрів завширшки і 12 завглибшки утворилася за одну ніч. За кілька метрах від обвалу стоїть житловий будинок, а з іншого боку розташована дорога.