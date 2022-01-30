У Львівській області зупинився підіймач із туристами: як їх рятували (фото)

Семеро туристів опинилися в пастці, коли їхній витяг зупинився, – рятувальники розповіли деталі інциденту

У Славському почалися проблеми з витягом / Фото: Колаж: Сьогодні

На гірськолижному курорті у Славському Львівській області зупинився витяг, на якому пересувалися туристи. На місце викликали рятувальників, вони зняли семеро людей, серед них одну дитину.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Реклама

За даними рятувальників, інцидент стався 30 січня близько 12:00 – зупинився однокрісельний підіймач. Рятувальники за допомогою альпіністського спорядження зняли туристів. На щастя, потерпілих нема.

Фото: ДСНС

Загалом на місці працювали 15 рятувальників та 2 одиниці техніки ДСНС.

Фото: ДСНС

Як туристам убезпечитися в горах?

На Прикарпатті запустили програму для туристів, які вирушають у гори. Програма відстежує місцеперебування людини, і в разі надзвичайної ситуації рятувальники зможуть швидко знайти потерпілого.

Реклама

У програмі за допомогою однієї кнопки можна передати сигнал та інформацію про місцеперебування рятувальній службі. Поки що програму тестують, і найближчими днями вона з'явиться в Play Market.