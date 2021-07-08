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У Львівській області хлопець порізав таксиста: йому провели дві операції

8 липня 2021 21:32

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Лікарі кажуть, що потерпілий дивом залишився живий – якби ніж трохи не так увійшов, чоловік би загинув на місці

У Львівській області порізали таксиста на виклику. У нього п'ять ножових поранень у груди і живіт. Поліцейські вже затримали підозрюваного, ним виявився 20-річний житель Дрогобича.

Про це повідомляють новини "Сьогодні".

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Про нічний випадок ще нагадують сліди крові на дорозі і поліцейські позначки. Про напад на таксиста місцеві жителі дізналися вже на світанку. Кажуть, тоді і зрозуміли – чому посеред ночі гавкали собаки.

З власних джерел "Сьогодні" дізналися: потерпілий – досвідчений таксист – довго працює в одній зі служб. Вночі віз пасажира зі Львова в село Наварія. Там на нього і напали. Після різанини таксист ще 100 метрів пройшов до траси, де його знайшли місцеві і викликали швидку.

"П'ять ножових поранень, з них дві рани були проникаючі. Рани в таких місцях, де багато судин навколо йшли, якщо ніж трохи інакше проникав би, відразу фатально закінчилося би для пацієнта", – сказав медик Ярослав Марич.

Потерпілому вже провели дві операції, зараз життю нічого не загрожує. Авто, на якому він працював, поки забрали на штраф-майданчик.

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Через годину після нападу поліцейські знайшли і затримали підозрюваного, він був на приміському вокзалі Львова.

У поліції кажуть – вилучили неспростовні речові докази. Однак що стало мотивом звірського нападу – поки невідомо. За замах на вбивство хлопцеві загрожує 15 років в'язниці.

Нагадаємо, раніше в Харкові сталася різанина. Чоловіки з'ясовували, чий Крим.

Крім того, в Одесі чоловік причепився до незнайомця через його зовнішнього вигляду, після чого накинувся з ножем.

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