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У Львівській області пішохода збили відразу два авто: що з потерпілим (фото)

1 квітня, 14:48

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Копи встановлюють всі обставини події

У місті Перемишляни Львівської області пішохода збили два автомобілі. Потерпілий вижив, зараз він знаходиться в реанімації.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, аварія сталася близько 21:00 31 березня на вулиці Галицькій. Попередньо встановлено, що водій автомобіля Opel Meriva, 18-річний місцевий житель, скоїв наїзд на пішохода, 33-річного жителя Перемишлян.

Від удару чоловіка відкинуло на зустрічну смугу, де на нього наїхав автомобіль Renault Laguna під керуванням 24-річного жителя одного із сіл району. Внаслідок пригоди пішохід отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований в реанімаційне відділення лікарні.

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Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху".

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

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Раніше ми повідомляли, що у Вінницькій області п'яний водій на смерть збив двох дітей.

Також нагадаємо, у Тернопільській області автомобіль Lexus збив бабусю з дитиною.

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ДТП поліція реанімація Львівська область постраждалий
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