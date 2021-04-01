У Львівській області пішохода збили відразу два авто: що з потерпілим (фото)

У місті Перемишляни Львівської області пішохода збили два автомобілі. Потерпілий вижив, зараз він знаходиться в реанімації.
Як розповіли в пресслужбі ГУНП, аварія сталася близько 21:00 31 березня на вулиці Галицькій. Попередньо встановлено, що водій автомобіля Opel Meriva, 18-річний місцевий житель, скоїв наїзд на пішохода, 33-річного жителя Перемишлян.
Від удару чоловіка відкинуло на зустрічну смугу, де на нього наїхав автомобіль Renault Laguna під керуванням 24-річного жителя одного із сіл району. Внаслідок пригоди пішохід отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований в реанімаційне відділення лікарні.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху".
Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.
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