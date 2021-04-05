Русский
$ 27,96
32,84
  1. СЬОГОДНІ
  2. Новини в регіонах
  3. Львов Новини

У Львівській області пневмомолоток вистрілив у підлітка: цвях пробив легеню (фото)

5 квітня, 15:50

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Хлопцеві пощастило, що цвях не дійшов до аорти, тоді шансів вижити було значно менше

У Львівській області цвяхозабивний пневматичний пістолет вистрілив у груди хлопцю і пробив йому легеню. Юнака госпіталізували в обласну дитячу клінічну лікарню Охматдит.

Про це написали на сторінці лікарні в Facebook.

У повідомленні говориться, що 17-річний хлопець у суботу, 3 квітня, прибивав дошки.

"Роботу закінчив, зібрав інструменти і йшов до хати, перечепився за сходи і впав. Пневматичний пістолет, який "стріляє" цвяхами, випадково вистрелив цвяхом у грудну клітку хлопцеві. Майстер став задихатися, йому викликали "швидку", - розповіли в лікарні.

Стан хлопця був важким через дихальну недостатність. Уже під час огляду черговий лікар зрозумів, що легеня пробита цвяхом. Повітря потрапило в грудну клітку, здавило ліву легеню і зміщує серце вправо. На рентген-знімках медики побачили цвях в області лівої легені.

"Ситуація була дуже небезпечна – до аорти бракувало всього кілька міліметрів. Якби цвях пробив аорту, ми б його уже не встигли врятувати, зважаючи, що доїхати з району до Львова так швидко неможливо. Але цьому хлопцю буквально пощастило – цвях пробив легеню" , – розповів дитячий хірург Микола Микита.

Після рентгену хлопця прооперували. Медики кажуть, що пацієнт одужує.

"Треба ще кілька днів, щоб рана у легені загоїлася остаточно. Сьогодні йому знімуть один дренаж, а через кілька днів – ще один", – додали в Охматдиті.

Нагадаємо, в Одеській області житель Болграда вистрілив з пневматичної гвинтівки в перехожого. Він цілився у собак, але потрапив у чоловіка.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
поранення хлопчик постріл цвях легені молоток Львівська область
Читайте Segodnya.ua у Google News

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

На Прикарпатті пом'якшують карантин: що дозволили
На Прикарпатті пом'якшують карантин: що дозволилиЗахід
Жорстоке вбивство студентки у Львові: хлопця загиблої заарештували (відео)
Жорстоке вбивство студентки у Львові: хлопця загиблої заарештували (відео)Захід
Вірастюк програв. Троє лідерів на довиборах у Раду – екзитполи
Вірастюк програв. Троє лідерів на довиборах у Раду – екзитполиВлада
На Прикарпатті та Донбасі стартували довибори в Раду: хто йде в депутати
На Прикарпатті та Донбасі стартували довибори в Раду: хто йде в депутатиВлада
Поліпшилася ситуація: в Україні три області можуть вийти з
Поліпшилася ситуація: в Україні три області можуть вийти з "червоної зони"Захід
Зеленський влаштував прочухан митниці: звільнені 125 людей
Зеленський влаштував прочухан митниці: звільнені 125 людейЕкономіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти