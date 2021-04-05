У Львівській області пневмомолоток вистрілив у підлітка: цвях пробив легеню (фото)

Хлопцеві пощастило, що цвях не дійшов до аорти, тоді шансів вижити було значно менше

У Львівській області цвяхозабивний пневматичний пістолет вистрілив у груди хлопцю і пробив йому легеню. Юнака госпіталізували в обласну дитячу клінічну лікарню Охматдит.

Про це написали на сторінці лікарні в Facebook.

У повідомленні говориться, що 17-річний хлопець у суботу, 3 квітня, прибивав дошки.

"Роботу закінчив, зібрав інструменти і йшов до хати, перечепився за сходи і впав. Пневматичний пістолет, який "стріляє" цвяхами, випадково вистрелив цвяхом у грудну клітку хлопцеві. Майстер став задихатися, йому викликали "швидку", - розповіли в лікарні.

Стан хлопця був важким через дихальну недостатність. Уже під час огляду черговий лікар зрозумів, що легеня пробита цвяхом. Повітря потрапило в грудну клітку, здавило ліву легеню і зміщує серце вправо. На рентген-знімках медики побачили цвях в області лівої легені.

"Ситуація була дуже небезпечна – до аорти бракувало всього кілька міліметрів. Якби цвях пробив аорту, ми б його уже не встигли врятувати, зважаючи, що доїхати з району до Львова так швидко неможливо. Але цьому хлопцю буквально пощастило – цвях пробив легеню" , – розповів дитячий хірург Микола Микита.

Після рентгену хлопця прооперували. Медики кажуть, що пацієнт одужує.

"Треба ще кілька днів, щоб рана у легені загоїлася остаточно. Сьогодні йому знімуть один дренаж, а через кілька днів – ще один", – додали в Охматдиті.

Нагадаємо, в Одеській області житель Болграда вистрілив з пневматичної гвинтівки в перехожого. Він цілився у собак, але потрапив у чоловіка.

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