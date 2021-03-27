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У Львівській області підліток кинув вибухівку в рюкзак дівчинки: постраждали двоє

27 березня, 10:43

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

У підлітків опіки обличчя та перелом пальця

У Львівській області в місті Стебник стався вибух. У результаті постраждали дві 15-річних дівчинки.

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Про це повідомив староста Стебника Тарас Городиський, пише "Варта".

Зазначається, що інцидент трапився увечері 26 березня на вулиці Сагайдачного. За попередніми даними, вибухнуло обладнання для страйкболу.

/ Фото: Варта-1

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ЗМІ пише, що приніс вибухівку місцевий підліток, який кілька років тому нібито ледь не став жертвою гри "Синій кит" і не стрибнув з даху дев'ятиповерхівки.

"За попередніми даними, хлопчик хотів пожартувати і вибухову річ кинув у рюкзак до дівчини. Постраждали двоє 15-річних дівчаток", – сказав Городиський.

У підлітків опіки обличчя, у однієї дівчинки перелом пальця.

Поки мотиви хлопця невідомі, він злякався і втік, зараз його шукають. На місці працювали поліцейські і слідчі.

Нагадаємо, раніше в Шевченківському районі Києва стався вибух, є постраждалий.

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Крім того, у місті Бердянськ Запорізької області в квартирі стався вибух, загинули двоє людей.

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вибух підліток постраждалі Львівська область
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