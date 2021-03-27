У Львівській області підліток кинув вибухівку в рюкзак дівчинки: постраждали двоє

У Львівській області в місті Стебник стався вибух. У результаті постраждали дві 15-річних дівчинки.
Про це повідомив староста Стебника Тарас Городиський, пише "Варта".
Зазначається, що інцидент трапився увечері 26 березня на вулиці Сагайдачного. За попередніми даними, вибухнуло обладнання для страйкболу.
ЗМІ пише, що приніс вибухівку місцевий підліток, який кілька років тому нібито ледь не став жертвою гри "Синій кит" і не стрибнув з даху дев'ятиповерхівки.
"За попередніми даними, хлопчик хотів пожартувати і вибухову річ кинув у рюкзак до дівчини. Постраждали двоє 15-річних дівчаток", – сказав Городиський.
У підлітків опіки обличчя, у однієї дівчинки перелом пальця.
Поки мотиви хлопця невідомі, він злякався і втік, зараз його шукають. На місці працювали поліцейські і слідчі.
Нагадаємо, раніше в Шевченківському районі Києва стався вибух, є постраждалий.
Крім того, у місті Бердянськ Запорізької області в квартирі стався вибух, загинули двоє людей.
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