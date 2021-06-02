У Львівській області загинув школяр під час екскурсії на водоспад. Подробиці трагедії

На місці трагедії працюють поліцейські і експерти – за даним фактом буде проведено розслідування – подробиці

У Львівській області під час шкільної екскурсії на водоспад загинув учень 6-го класу однієї з львівських шкіл. Хлопчик отримав травму через падіння у воду, на жаль, його не вдалося врятувати.

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Як розповіли в пресслужбі мерії Львова, трагедія сталася в середу, 2 червня, в селі Кам'янка Стрийського району.

Що сталося

Хлопчик, 2009 року народження, підійшов близько до водоспаду, послизнувся і впав у воду, внаслідок чого отримав травму. Рятувальники за допомогою бензопили розрізали дерево, за яке зачепилася дитина, звільнили і за допомогою рятувальних мотузок витягли на берег, де передали медикам.

На жаль, реанімаційні заходи не допомогли. Медики констатували смерть.

Відомо, що група з 44 львівських школярів перебувала на шкільній екскурсії в супроводі п'яти дорослих – трьох вчителів і двох батьків.

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Рятувальники ДСНС витягують тіло хлопчика. Фото: ДСНС

Зараз на місці трагедії працюють поліцейські і експерти, батьків хлопчика вже повідомили.

За інформацією управління освіти у Львові, за даним фактом буде проведено розслідування.

Крім того, мер міста Андрій Садовий висловив свої співчуття з стосовно трагедії.

"Щирі співчуття рідним хлопчика, який загинув сьогодні на Сколівщині.

Під час екскурсії до с. Кам’янка учень 6 класу львівської школи підійшов близько до водоспаду, послизнувся і впав у воду, в наслідок чого отримав травму несумісну з життям. Громада висловлює щирі співчуття рідним. Сумуємо разом з вами", – написав Садовий.

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