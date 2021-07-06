У Львівській області біля поліцейської дільниці застрелили чоловіка: що відомо

Тіло місцевого жителя знайшли на перехресті недалеко від дільниці копів – поліція почала розслідування

У Стрию Львівської області застрелили 40-річного місцевого жителя, правоохоронці почали спецоперацію і шукають вбивцю.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції.

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Тіло загиблого знайшли на перехресті вулиць Вокзальної та 1 листопада, у декількох сотнях метрів від поліцейської дільниці. Йому вистрілили в груди і живіт.

На місці знайшли сліди від стрільби. Фото: Нацполіція

На місце виїхали слідчі, працівники районного управління поліції, оперативники карного розшуку і експерти-криміналісти.

Іван Гарбич, фото з Facebook

Як пише Zaxid.net, загиблий – Іван Гарбич. Відомо, що вбивця стріляв практично впритул, ймовірно, із дробовика. Чоловік не був одружений і не мав дітей, раніше займався дрібною торгівлею.

Правоохоронці почали кримінальне провадження, винному загрожує від семи до 15 років в'язниці.

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Нагадаємо, у Запоріжжі в ресторані "Аристократ" сталася стрілянина – у результаті загинула одна людина.

Крім того, у Харкові серед білого дня підстрелили чоловіка.

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