У Львівській області водій під наркотиками потрапив у ДТП і втратив дружину

У Львівській області місцевий житель під дією наркотиків сів за кермо. Авто потрапило в ДТП, дружина водія загинула.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
Інцидент трапився в селі Лагодів. 27-річний водій "Лади" не впорався з керуванням і зіткнувся з деревом на узбіччі дороги. Його пасажирка, 32-річна дружина чоловіка, померла на місці події від отриманих травм.
Зараз правоохоронці встановлюють обставини аварії. Під час медичного огляду встановлено, що чоловік керував авто у стані наркотичного сп'яніння.
Тепер водієві загрожує 5-10 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий же строк. Його вже затримали.
Нагадаємо, раніше в страшній ДТП у центрі Києва загинула 18-річна дівчина.
Крім того, у Тернопільській області зіткнулися чотири автомобілі. В результаті аварії постраждала дівчинка.