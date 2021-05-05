У Львівській області водій під наркотиками потрапив у ДТП і втратив дружину

П'яний водій не впорався з керуванням і врізався у дерево, жінка загинула на місці

У Львівській області місцевий житель під дією наркотиків сів за кермо. Авто потрапило в ДТП, дружина водія загинула.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Інцидент трапився в селі Лагодів. 27-річний водій "Лади" не впорався з керуванням і зіткнувся з деревом на узбіччі дороги. Його пасажирка, 32-річна дружина чоловіка, померла на місці події від отриманих травм.

Зараз правоохоронці встановлюють обставини аварії. Під час медичного огляду встановлено, що чоловік керував авто у стані наркотичного сп'яніння.

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Тепер водієві загрожує 5-10 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий же строк. Його вже затримали.

Нагадаємо, раніше в страшній ДТП у центрі Києва загинула 18-річна дівчина.

Крім того, у Тернопільській області зіткнулися чотири автомобілі. В результаті аварії постраждала дівчинка.