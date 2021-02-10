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У Львівській області жінку з інфарктом везли до "швидкої" на санках (фото)

10 лютого, 12:27

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Медики не могли дістатися хворої через снігопад

У Львівській області медики транспортували хвору жінку на санках. У неї стався інфаркт, але автомобіль швидкої допомоги не міг проїхати в село через снігові замети.

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Про це повідомили в обласному Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

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Зазначається, що інцидент стався недалеко від міста Жовква. Фельдшерка прибула до пацієнтки першою і діагностувала інфаркт. Медпрацівниця звернулася по допомогу в Центр екстреної медичної допомоги, щоб там допомогли госпіталізувати жінку.

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Однак через снігопад і бездоріжжя медики не змогли під'їхати до будинку хворої, тому жінку транспортували до "швидкої" за допомогою санок.

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Нагадаємо, через сильні пориви вітру та налипання мокрого снігу в Україні залишаються знеструмленими 62 населені пункти у п'яти областях.

Крім того, у Львівській області комунальник з Бродів придумав свій спосіб прибирати сніг на вулиці. Він запряг коня у сани і катався містом, у такий спосіб розчищаючи доріжку.

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інфаркт снігопад швидка допомога госпіталізація Львівська область
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