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Волочив через пів міста. У центрі Львова сталася моторошна аварія – нові подробиці (відео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
20 листопада, 20:45
В закладинки
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Маршрутка збила дві черниці, які на світанку йшли на ранкову месу до Латинського кафедрального собору

На пішохідному переході у Львові маршрутка збила двох черниць. Одна – вижила. А друга – зачепилась за кузов автобуса – і той тягнув її ще сім кілометрів. Чому водій вчасно не зупинився? Деталі приголомшливої аварії – від кореспондента "Сьогодні" Олександри Стасишин.

Момент, коли маршрутка збиває пішоходів, зафіксували камери спостереження. Це – відео не для людей зі слабкими нервами. Тут добре видно – жінки переходять дорогу зеброю. Мікроавтобус збиває їх, на мить пригальмовує і знову їде. Очевидці викликали поліцію.

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"На місці події була одна потерпіла, яка отримала незначні тілесні ушкодження з медичного закладу, була відпущена додому. Другої потерпілої на місці події не було. Надалі тіло було виявлено на іншій вулиці. На значній відстані", – каже заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері транспорту Нацполіції Львівської області Михайло Сас.

Маршрутка збила дві черниці, які на світанку йшли на ранкову месу до Латинського кафедрального собору. Старша – 67-річна настоятелька сестер францисканок Сім'ї Марії. Має незначні травми. А молодша черниця – працювала на кухні парафіяльної плебанії.

48-річна черниця опинилася між колесами автобуса. А водій – від центру через пів міста з пасажирами у салоні – проїхав ще понад десяток зупинок. А коли зупинився, врешті-решт тіло жінки випало з-під маршрутки.

Що кажуть колеги

Віктор, так звати 47-річного водія маршрутки, першим поїхав у рейс. Його колеги ніяк не зрозуміють, як таке могло статися.

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"Не курить, не п'є, як таке вийшло, то все шоковане, весь маршрут і все начальство", – кажуть на роботі.

Кажуть: таких страшних наслідків цієї аварії могло б і не бути.

"Якби він зупинився хоча б викликати швидку там цій жінці, то цього не було б. Не розумно просто на просто", – каже водій маршрутки Юрій Лесович.

Водія вже перевірили – алкоголь не вживав. А чому не зупинився – пояснить поліції. Для преси – небалакучий.

Віктору вже вручили підозру. Згодом мають обрати запобіжний захід. За вчинене водієві загрожує до 8 років за ґратами.

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