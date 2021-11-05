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Волинська область переходить у "червону зону" карантину – дата та нові правила

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
5 листопада, 15:19
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У Волинській області посилять карантин, проте більшість обмежень діятимуть лише для невакцинованих
"Червона зона" в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"
"Червона зона" в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Волинська область з 8 листопада перейде в червону зону карантину. Таке рішення ухвалила Державна комісія ТЕБ та НС 5 листопада через складну ситуацію з коронавірусом у регіоні.

Про це повідомляє міністр Кабміну Олег Немчинов у Telegram.

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Нємчинов нагадав, що у "червоній зоні" діє низка обмежень. Проте правила не діятимуть для вакцинованих українців.

Правила "червоної зони"

У "червоній зоні" заборонена роботу кафе, ресторанів, ТРЦ, кінотеатрів, ринків, фітнес-центрів. Також забороняються масові заходи.

Працювати продовжують продуктові магазини, АЗС, пошта, банки, аптеки, ветклініки.

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Однак обмежень можна уникнути. Для цього всі працівники та відвідувачі установи повинні були повністю вакциновані та мати сертифікат про вакцинацію. Також підійде довідка з негативним результатом ПЛР-тесту, зробленого не більше ніж 3 дні тому.

Це правило не діє на дітей – неповнолітнім не потрібно мати сертифікат, але в деякі місця без щеплених батьків їх не пустять.

Штрафи за порушення карантину

За відсутність захисної маски у громадському транспорті загрожує штраф у розмірі від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Отже, сума штрафу за відмову носити маску становить від 170 до 255 гривень.

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Штрафи за відсутність документа про щеплення чи негативного тесту на COVID-19 під час поїздок автотранспортом між регіонами оплачуватимуть пасажири.

Відсутність документа про щеплення або негативного тесту пасажира тягне за собою відповідальність відповідно до статті 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Йдеться про штраф від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 17 тис. до 34 тис. грн.

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