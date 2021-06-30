Масштабна пожежа на звалищі біля Тернополя. Рятувальники другий день борються з вогнем

За містом продовжують горіти побутові відходи. Двом десяткам пожежників поки не вдалося ліквідувати загоряння

У селі Малашівці Тернопільського району рятувальники продовжують ліквідацію пожежі на сміттєвому полігоні, яка виникла 29 червня.

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Вогонь гасять на площі 70 "квадратів". Фото: ДСНС

Як повідомляє кореспондентка "Сьогодні" Світлана Тарасенко, гасінню заважають спека і вітер. Зазначається, що це звалище одне з найбільших в області, а поблизу знаходиться газова електростанція.

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Гасіння пожежі триває на площі 70 "квадратів". На місці події працюють 4 одиниці техніки ДСНС і 16 рятувальників. Додатково залучено 8 одиниць техніки комунальних служб.

Раніше ми повідомляли, що на території міського звалища твердих побутових відходів, яка знаходиться поблизу села Макухівка під Полтавою, сталася велика пожежа.

Також нагадаємо, у липні 2020 року в Одеській області загорілися гори сміття.