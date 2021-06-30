Русский
$ 27,18
32,3
  1. Новини в регіонах
  2. Львов Новини

Масштабна пожежа на звалищі біля Тернополя. Рятувальники другий день борються з вогнем

30 червня 2021 12:18

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

За містом продовжують горіти побутові відходи. Двом десяткам пожежників поки не вдалося ліквідувати загоряння

У селі Малашівці Тернопільського району рятувальники продовжують ліквідацію пожежі на сміттєвому полігоні, яка виникла 29 червня.

Реклама

Вогонь гасять на площі 70 "квадратів". Фото: ДСНС

Вогонь гасять на площі 70 "квадратів". Фото: ДСНС

Як повідомляє кореспондентка "Сьогодні" Світлана Тарасенко, гасінню заважають спека і вітер. Зазначається, що це звалище одне з найбільших в області, а поблизу знаходиться газова електростанція.

Не пропусти!
Герой матчу Україна – Швеція показав "ліфчик": для чого він потрібен футболістам
Артем Довбік зняв футболку і показав спортивний трекер
Реклама

Читайте також: У Києві вночі горіло звалище: пожежу гасили більше трьох годин

Гасіння пожежі триває на площі 70 "квадратів". На місці події працюють 4 одиниці техніки ДСНС і 16 рятувальників. Додатково залучено 8 одиниць техніки комунальних служб.

Раніше ми повідомляли, що на території міського звалища твердих побутових відходів, яка знаходиться поблизу села Макухівка під Полтавою, сталася велика пожежа.

Також нагадаємо, у липні 2020 року в Одеській області загорілися гори сміття.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

В Україні з'явиться новий поїзд
В Україні з'явиться новий поїзд "Інтерсіті" – "Укрзалізниця" оголосила розкладТранспорт
Під Львовом натовп пасажирів забули на вокзалі. Їм запропонували їхати в кабіні з машиністом
Під Львовом натовп пасажирів забули на вокзалі. Їм запропонували їхати в кабіні з машиністомЗахід
Вітер зніс тераси і вирвав дерева з корінням, на вулицях потоп. Львів накрила потужна буря – фото і відео
Вітер зніс тераси і вирвав дерева з корінням, на вулицях потоп. Львів накрила потужна буря – фото і відеоЗахід
Реанімували більше години: подробиці загибелі студента на напівмарафоні у Львові (оновлено)
Реанімували більше години: подробиці загибелі студента на напівмарафоні у Львові (оновлено)Захід
На Закарпатті заарештували начальника СІЗО: що накоїв
На Закарпатті заарештували начальника СІЗО: що накоївЗахід
В Ужгороді величезна гілка впала на відвідувачів кафе – момент падіння потрапив на відео
В Ужгороді величезна гілка впала на відвідувачів кафе – момент падіння потрапив на відеоЗахід

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти