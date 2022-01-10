Обурився російськими піснями. У Львові чоловіка вигнали з караоке – деталі скандалу

У Львові чоловік був незадоволений, що відвідувачі караоке співали пісні російських виконавців – його вигнали із закладу. Ми дізналися подробиці

У Львові спалахнув скандал через мову / Фото: Колаж: Сьогодні

У Львові місцевий житель Юрій заявив, що його виннали із нічного клубу за проукраїнську позицію. Він обурився, що у караоке співали російськомовні пісні, після чого його нібито вивели із приміщення.

Відеозвернення опублікували "Вартові Еспресо" у Facebook.

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Деталі скандалу

За словами Юрія, він прийшов у нічний клуб Split, де у караоке співали російськомовні пісні. Львів'янин обурився цим і нагадав, що Росія – країна-окупант. Після цього до нього підійшли охоронці та пригрозили вигнати, якщо він продовжить робити такі "політичні заяви".

"Російськомовні туристи продовжили співати пісні Лепса. Я нагадав, що Лепс підтримав анексію Криму" , – сказав Юрій.

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Після цих слів чоловіка вигнали із нічного клубу.

Що кажуть у нічному клубі?

У закладі сайту "Сьогодні" прокоментували цей інцидент. У клубі кажуть, що чоловік збрехав та вигнали його не за проукраїнську позицію, а за створення конфліктів.

"Правди в словах людини, яка виставила клуб у такому світлі – нема. Ця людина була в неадекватному стані. Вона створювала багато конфліктних ситуацій, коли люди просто відпочивали. До речі, у нас пісні і англійською мовою, і французькою, і німецькою. Відвідувачам він заявляв, що ті не мають права тут відпочивати", – сказали у клубі.

При цьому працівники уточнили, що позиція керівництва може відрізнятись.