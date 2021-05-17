Лікар відмовилася оглядати. На Волині померла півторарічна дитина

У Волинській області померла півторарічна дівчинка, яку напередодні відмовилася оглядати сімейний лікар. Дитину привезли з села Глухи в лікарню в смт Стара Вижівка з дуже високою температурою. Дівчинка померла цієї ж ночі.

Як повідомляє "Гіт", батьки звинувачують у смерті дочки лікаря.

За словами мами дівчинки Катерини Курилюк, батьки зверталися за допомогою до сімейного лікаря, коли дитині стало погано. Однак медик відмовилася приїхати оглянути Юліану, мотивувавши це тим, що вона, мовляв, "не повинна працювати цілодобово".

Тепер батьки в розпачі. Вони втратили дитину, а лікарі намагаються, зі слів матері, перекласти провину в смерті дочки на них.

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