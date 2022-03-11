Ворог завдав ударів, система тривоги не спрацювала. Що відбувається в Івано-Франківську 11 березня

Влада зараз з'ясовує, що сталося, мешканців просять залишатися вдома

У місті стало не спокійно / Фото: Колаж: Сьогодні

В Івано-Франківську вранці 11 березня пролунали вибухи. Система тривоги не спрацювала. Причину з'ясовують.

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11 березня

8:13 Жителів Крихівців, Чукалівки, Опришівців, мікрорайону "Містечко" попросили поки що не їхати з дому і не пересуватися найближчим часом територією районів.

7:45 Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що в місті прогриміли вибухи.

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"Ворог завдав удару по Франківську. Будь ласка, не поширюйте фото та відео вибухів! Виясняємо, чому не спрацювала система тривоги", – зазначив Марцінків.