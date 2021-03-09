Усі лікарні переповнені: мер Івано-Франківська заявив про критичну ситуацію з COVID-19

На Прикарпатті стрімко погіршується ситуація з коронавірусом. У лікарнях Івано-Франківська вже немає місць для пацієнтів. У місті зафіксували найвищу смертність від COVID-19 за весь час епідемії.

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Про це мер Івано-Франківська Руслан Марцінків написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами глави міста, ситуація критична.

"Ситуація в місті критична, маємо найбільшу захворюваність і смертність за весь час пандемії. Наповненість медичних закладів – понаднормова", – написав він.

У зв'язку з цим Марцінків попросив ОДА виділити додаткові місця для хворих в обласному кардіоцентрі.

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"Минулого тижня ми знайшли можливість відкрити додаткові місця, але наразі практично всі можливості міста ми вже вичерпали. Лише обласна державна адміністрація ще може обладнати в місті додаткові місця, щоб рятувати людей. Тож будемо просити область відкрити ще один поверх кардіоцентру", – додав мер.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті правоохоронці перевіряли медустанови, щоб з'ясувати, скільки насправді зайнято ліжок для хворих на COVID-19. Обласна влада заявляла, що реальна кількість зайнятих ліжок виявилася меншою за заявлену.

До речі, чому кількість хворих на ковід різко зростає саме в західних областях, новини "Сьогодні" поцікавилися у медика.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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