Усі лікарні переповнені: мер Івано-Франківська заявив про критичну ситуацію з COVID-19

На Прикарпатті стрімко погіршується ситуація з коронавірусом. У лікарнях Івано-Франківська вже немає місць для пацієнтів. У місті зафіксували найвищу смертність від COVID-19 за весь час епідемії.
Про це мер Івано-Франківська Руслан Марцінків написав на своїй сторінці у Facebook.
За словами глави міста, ситуація критична.
"Ситуація в місті критична, маємо найбільшу захворюваність і смертність за весь час пандемії. Наповненість медичних закладів – понаднормова", – написав він.
У зв'язку з цим Марцінків попросив ОДА виділити додаткові місця для хворих в обласному кардіоцентрі.
"Минулого тижня ми знайшли можливість відкрити додаткові місця, але наразі практично всі можливості міста ми вже вичерпали. Лише обласна державна адміністрація ще може обладнати в місті додаткові місця, щоб рятувати людей. Тож будемо просити область відкрити ще один поверх кардіоцентру", – додав мер.
Нагадаємо, раніше на Прикарпатті правоохоронці перевіряли медустанови, щоб з'ясувати, скільки насправді зайнято ліжок для хворих на COVID-19. Обласна влада заявляла, що реальна кількість зайнятих ліжок виявилася меншою за заявлену.
До речі, чому кількість хворих на ковід різко зростає саме в західних областях, новини "Сьогодні" поцікавилися у медика.
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