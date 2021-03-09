Русский
$ 27,71
33,08
  1. Новини в регіонах
  2. Львов Новини

Усі лікарні переповнені: мер Івано-Франківська заявив про критичну ситуацію з COVID-19

9 березня, 14:42

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Глава міста попросив ОДА виділити додаткові місця

На Прикарпатті стрімко погіршується ситуація з коронавірусом. У лікарнях Івано-Франківська вже немає місць для пацієнтів. У місті зафіксували найвищу смертність від COVID-19 за весь час епідемії.

Реклама

Про це мер Івано-Франківська Руслан Марцінків написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами глави міста, ситуація критична.

"Ситуація в місті критична, маємо найбільшу захворюваність і смертність за весь час пандемії. Наповненість медичних закладів – понаднормова", – написав він.

У зв'язку з цим Марцінків попросив ОДА виділити додаткові місця для хворих в обласному кардіоцентрі.

В тренді
Росія озброює бойовиків забороненими в світі мінами, які пастками розкидають на лінії фронту
Реклама

"Минулого тижня ми знайшли можливість відкрити додаткові місця, але наразі практично всі можливості міста ми вже вичерпали. Лише обласна державна адміністрація ще може обладнати в місті додаткові місця, щоб рятувати людей. Тож будемо просити область відкрити ще один поверх кардіоцентру", – додав мер.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті правоохоронці перевіряли медустанови, щоб з'ясувати, скільки насправді зайнято ліжок для хворих на COVID-19. Обласна влада заявляла, що реальна кількість зайнятих ліжок виявилася меншою за заявлену.

До речі, чому кількість хворих на ковід різко зростає саме в західних областях, новини "Сьогодні" поцікавилися у медика.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Івано-Франківськ лікарні карантин Прикарпаття коронавірус
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Випили більше 100 таблеток на двох: на Прикарпатті школярки отруїлися жарознижуючим
Випили більше 100 таблеток на двох: на Прикарпатті школярки отруїлися жарознижуючимЗахід
У Львові спалахнув скандал через пісню російською: конфлікт закінчився бійкою (відео)
У Львові спалахнув скандал через пісню російською: конфлікт закінчився бійкою (відео)Захід
Хворих розміщують у коридорах: в Івано-Франківську переповнені COVID-лікарні
Хворих розміщують у коридорах: в Івано-Франківську переповнені COVID-лікарніЗахід
Сім українських вишів увійшли до рейтингу найкращих у світі
Сім українських вишів увійшли до рейтингу найкращих у світіУкраїна
Медичний колапс: на Закарпатті вимагають терміново ввести жорсткий карантин
Медичний колапс: на Закарпатті вимагають терміново ввести жорсткий карантинЗахід
На Закарпатті 13-річна дівчинка наклала на себе руки: тепер про суїцид пише її подруга
На Закарпатті 13-річна дівчинка наклала на себе руки: тепер про суїцид пише її подругаЗахід

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти