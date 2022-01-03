Все заради забави? У Волинській області невідомі застрелили лебедя (фото)

Чоловік, котрий став свідком убивства птахів, викликав на місце поліцію

Лебідь жив на озері кілька років / Колаж "Сьогодні"

У Нововолинську Волинської області невідомі заради забави застрелили лебедя. Він жив на місцевому озері кілька років.

Про це пише Радар.

Не чекав від людей підлості

Браконьєров побачив випадковий свідок. Чоловік час від часу підгодовував птахів. Підозрюваним, які застрелили птицю, від 30 до 35 років.

Лебідь плавав у очереті з лебідкою вже кілька років поспіль. Він не чекав людей підлості і підпливав близько до берега. Все через те, що птахів постійно годували місцеві жителі.

Невідомі застрелили лебедя. Фото: сайт "Радар"

У справі розбираються поліцейські

Чоловік, який став свідком вбивства, викликав поліцію і спробував самостійно наздогнати браконьєрів, але в нього нічого не вийшло.

На місце приїхала поліція.

Невідомі застрелили лебедя. Фото: сайт "Радар"

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