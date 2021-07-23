Встав і пішов. У Чернівцях показали, як "безногий" жебрак обманює людей

У Чернівцях на Килинівському ринку чоловіка викрили на шахрайстві. Прикидаючись, що у нього немає ніг, він просив милостиню у перехожих.

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Відео опублікували на сторінці ринку в Facebook.

На записі видно, що чоловік сидів у коробці, після чого почав збирати речі, встав і пішов.

"Ми розповідали вам про нашу службу фінансового моніторингу та охорони? Так от, хлопці настільки круті, що не лише легко викривають злочинців, але й можуть дивовижним чином зцілити", – написали під відео.

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Нагадаємо, у Києві помітили літню жінку, яка спочатку просила грошей у перехожих, а потім їхала з великими пакетами продуктів додому на таксі.

Крім того, у Київській області затримали нахабну шахрайку, яка обдурила понад 20 людей – привласнювала золото і цінні речі жертв.