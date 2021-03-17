Встав на ноги через годину після першої таблетки: українець 16 років жив із помилковим діагнозом

У Львівській області 18-річний хлопець шістнадцять років жив із помилковим діагнозом. Він не говорив і не ходив, а на що хворіє – дізналися випадково, з екрана телевізора. Там розповідали про порятунок дівчинки зі схожими симптомами.

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"Сьогодні" розбиралися, чому лікарі так довго не могли встановити причини його хвороби.

У два роки Вові з Борислава поставили діагноз "дитячий церебральний параліч".

Відео: Сьогодні

"Нам поставив невропатолог діагноз ДЦП, тому що він не знав, що з дитиною. І просто на нашу згодою він нам поставив ДЦП, тому що він бачив, що потрібні були ЛФК та масажі", – сказала мама хлопця Іванна Приріз.

З помилковим діагнозом Володя жив 16 років. Що з ним відбувається насправді, здогадалися не лікарі, а мати. Цей діагноз називається торсійна дистонія.

"Просто я випадково потрапила на передачу, де жінка сиділа, і дитина теж на візку, теж до середини ніжки. Вони збирали гроші на нейростимулятор, і я просто подзвонила тій мамі", – сказала жінка.

Історію дочки Інни Титової показували і на каналі "Україна". Вона перша українка з торсійною дистонією, якій вживили нейростимулятор – батарейку в мозок. І це кардинально змінило її життя.

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Поспілкувавшись з Інною, Іванна поділилася здогадкою з лікарем. Після аналізів рідкісний діагноз у Володі підтвердився. Йому призначили нове лікування. І через годину після першої таблетки він встав із ліжка. Приголомшливий ефект мама зняла на відео.

Медики кажуть, що у дорослих цей діагноз зустрічається раз на сто тисяч людей. А серед дітей навіть немає статистики. Це рідкісні випадки в усьому світі.

Симптоми торсійної дистонії дійсно схожі з ДЦП. Тому медики не бачать лікарської помилки в діях колег, які оглядали хлопця раніше. Адже необхідних аналізів в Україні не роблять. Матеріал Володі відправляли тільки в США.

Поки хлопець тільки чекає на операцію по імплантації в мозок нейростимулятора. Його поставили в чергу МОЗ на цей рік. А поки лікарі провели реконструкцію стоп.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як живе Наталя Тітова після операції.

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