"Вимушене рішення". Буковель закрили на карантин

Через ситуації з коронавірусною епідемією в Івано-Франківську та області головний гірськолижний курорт України "Буковель" закривається на карантин.
Про це на брифінгу 12 березня заявив голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Андрій Бойчук.
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"Було прийнято рішення про припинення діяльності курорту "Буковель". Це було вимушене рішення", – сказав Бойчук, вказавши, що це вдалося зробити, завдяки зусиллям президента Володимира Зеленського.
Коли курорт відкриється знову, він не сказав.
Голова ОДА допускає і нові карантинні обмеження, оскільки спостерігається тенденція до зростання захворюваності в Івано-Франківській області. Тільки за останню добу в області виявили 695 нових випадків COVID-19, зокрема 20 летальних, тому тих ліжкомісць, які розгортають влади, недостатньо.
"Якщо ми не перервемо ланцюг захворюваності, ланцюг передачі цього вірусу, ніякі ліжкомісця нам не допоможуть", – додав Бойчук.
Також була створена комісія, яка перевірятиме медустанови на предмет коректності виписки пацієнтів з коронавірусом.
Нагадаємо, цього самого тижня мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що в міських лікарнях вже немає місць для пацієнтів з COVID-19.
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