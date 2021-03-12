"Вимушене рішення". Буковель закрили на карантин

В Івано-Франківській області не вистачає ліжко-місць для хворих на коронавірус

Через ситуації з коронавірусною епідемією в Івано-Франківську та області головний гірськолижний курорт України "Буковель" закривається на карантин.

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Про це на брифінгу 12 березня заявив голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Андрій Бойчук.

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"Було прийнято рішення про припинення діяльності курорту "Буковель". Це було вимушене рішення", – сказав Бойчук, вказавши, що це вдалося зробити, завдяки зусиллям президента Володимира Зеленського.

Коли курорт відкриється знову, він не сказав.

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Голова ОДА допускає і нові карантинні обмеження, оскільки спостерігається тенденція до зростання захворюваності в Івано-Франківській області. Тільки за останню добу в області виявили 695 нових випадків COVID-19, зокрема 20 летальних, тому тих ліжкомісць, які розгортають влади, недостатньо.

"Якщо ми не перервемо ланцюг захворюваності, ланцюг передачі цього вірусу, ніякі ліжкомісця нам не допоможуть", – додав Бойчук.

Також була створена комісія, яка перевірятиме медустанови на предмет коректності виписки пацієнтів з коронавірусом.

Нагадаємо, цього самого тижня мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що в міських лікарнях вже немає місць для пацієнтів з COVID-19.

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