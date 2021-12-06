Вийшла гуляти із собакою і зникла. У Львові 4 дні шукають жінку – фото та прикмети

2 грудня у Львові поблизу танкового заводу зникла безвісти35-річна львів'янка Марія Дергабузова.
Про це повідомляє Нацполіція Львівської області.
Вийшла гуляти із собакою
Жінка вийшла з собакою на прогулянку та не повернулася. Її місцезнаходження невідоме. Зникла потребує медичної допомоги.
Далі по темі
Прикмети:
Вік: 35 років (1986 р.н.)
Зріст: 170-175 см
Волосся: темно-русяве, довге
Була одягнена: куртка пісочного кольору, спортивний костюм чорного кольору, кросівки
Про місцезнаходження жінки повідомляйте на безкоштовну гарячу лінію за номером 0-800-310-911 або 102.
Пропав гід у Львівській області
У Львівській області зник безвісти39-річний гід Фрідріх Юхимівський. Востаннє чоловік виходив на зв'язок 19 листопада. Тоді він спілкувався зі знайомим, якому сказав, що гуляє лісом. Наразі місцезнаходження його невідоме.