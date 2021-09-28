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На Закарпатті чоловік змалював машину балончиком і стріляв по її господарям

28 вересня, 16:19
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Виявилося, що чоловік був під дією наркотиків
Чоловіка затримали поліцейські / Колаж "Сьогодні"
Чоловіка затримали поліцейські / Колаж "Сьогодні"

У Закарпатській області хлопець вистрілив в чоловіка з пістолета і вдарив жінку за те, що вони просили не описувати їх машину. Тепер він може позбутися волі до 7 років.

Про це повідомляє поліція Закарпатській області.

Що трапилося?

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Пара підійшла до своєї машини і побачила, що хлопець балончиком пише щось на їхньому автомобілі. Вони зробили йому зауваження, але він дістав газовий пістолет, вистрілив у бік чоловіка і вдарив жінку по обличчю. Потім він втік, але оперативники його затримали.

У нападника знайшли 10 грамів марихуани, 3 грами метамфетаміну та газовий пістолет. 25-річний чоловік був під дією наркотиків.

Покарання для зловмисника

Хлопця затримали і відправили в ізолятор. Слідчі відкрили провадження у ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням зброї). Тепер йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

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