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Бурштинова лихоманка закінчилась? Що сталось із "чорними копачами" та чи почала заробляти держава

Світлана Москаленко Світлана Москаленко Випусковий редактор Сьогодні
19 серпня, 06:08
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Заробітки копачів суттєво зменшились, а профільне міністерство вважає, що зацікавленість нелегалів сама зникне
На місці розкопок бурштину залишився пісок і котловани. Колаж "Сьогодні"
На місці розкопок бурштину залишився пісок і котловани. Колаж "Сьогодні"

Вже два роки держава видає спрощені дозволи на видобуток бурштину. Та по-білому його досі ніхто не добуває. На Рівненщині копачі купили 32 ділянки, по 10 гектарів кожна. Ціни були від 300 тисяч до 12 з половиною мільйонів гривень. І на тому все. Навіть підійти до легальної ділянки – не можуть.

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Чому так і хто ж тоді копає камінь зараз, з'ясовувала кореспондент "Сьогодні" Ірина Кондрачук.

Білий пісок, бірюзова водичка і палюче сонце – це не курорт, а місце екологічного лиха під Сарнами. Це результати промислового видобутку бурштина. А раніше тут був ліс. Та цього вже ніхто не пам'ятає. Поліцейський Тарас Рудик каже, бурштин копали тут ще з 80-х. Але тотальне беззаконня почалося дев'ять років тому – і поліція була безсила.

"Бо людей була дуже велика кількість, вони могли нас закидати балками, камінням. І до цього часу нікого серйозно не притягнули до відповідальності", – розповідає поліцейський офіцер громади Тарас Рудик.

3,5 гектарів лісу більш нема на Рівненщині та Житомирщині – копачі знищили. Бурштинова лихоманка притягла сюди заробітчан звідусіль. Місцеві зараз, лишень зачувши про камінь, замовкають. Один чоловік погодився розказати те, про що усі мовчать.

"Лісництво й поліція – це все, що нас прикривало зверху. У нас була криша – вони, в них була криша своя. Так вони й дерибанили те все, що ми приносили їм за тиждень, місяць, хто як. На той час процентів, мабуть, 30 віддавали наверх", – розповів чоловік.

Каже, заробіток був від 20 до 500 тисяч доларів щодня. Квиток або ж плата за в’їзд у ліс – 800 доларів. Ще частину грошей копачі віддавали на закупи садженців і відбудову доріг лісництву.

"Скидалися по $1000-$1500. І самі загрібали це за собою. Ми по $1 000 000 вивозили за тиждень. Зараз $50 за день. Ну, $200 – максимум", – зізнається чоловік.

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Чому бурштинові війни зникли з поля зору

Ціна впала, бо ринок перенасичений каменем. Але те, що чорні копачі орудують досі, показують правоохоронці. Дозволи копати держава продала, але закон не допрацювала. Тому й легально поки ніхто не добуває камінь.

Але у Міндовкілля ані проблеми, ані екологічної катастрофи не бачать впритул. А нелегалів – хай поліція розганяє.

"Я вважаю, що проблема зараз вже настільки на низькому рівні, що це питання – діло техніки, коли вона сама собою відпаде", – упевнений перший заступник міністра довкілля та природніх ресурсів України Богдан Боруховський.

Може, і відпаде. Як графа "заліснені" з понад 3,5 гектарів, що нині нагадують марсіанські пейзажі.

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