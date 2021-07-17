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За кермом був підліток. У Львівській області в ДТП загинули двоє молодих людей

17 липня 2021 11:16

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Хлопці їхали в лікарню – загибла дівчина поспішала на прийом до лікаря

У Львівській області в ДТП загинули двоє молодих людей. Легковик зіткнувся з вантажівкою.

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Про це повідомляє "Варта1".

Аварія сталася 17 липня близько 4.00 на трасі Львів – Тернопіль біля села Підберізці.

За кермом легковика був 17-річний хлопець без водійських прав. Він вижив, а два пасажири – 16-річна сестра водія і 22-річний власник авто – загинули.

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За словами родичів загиблих, вони їхали в Перемишляни в лікарню – у дівчини щось потрапило у вухо.

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Нагадаємо, у Рівненській області в ДТП потрапив рейсовий автобус сполучення Київ – Вроцлав. До лікарні госпіталізували 16 людей. За попередньою інформацією, на дорогу вибіг чоловік, а водій намагався його об'їхати.

Крім того, у Київській області сталася велика дорожня аварія з приміською маршруткою Київ – Пісківка, транспортний засіб перекинувся разом з пасажирами.

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