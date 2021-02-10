Закарпаття знову підтопило: десятки будинків у воді (фото)

Рятувальники також відкачували воду зі стічних канав

У Закарпатській області внаслідок рясних дощів, підняття рівня ґрунтових вод і захаращеності стоків трапилися локальні підтоплення домогосподарств.

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Як розповіли в пресслужбі ДСНС, рятувальники 12 разів виїжджали для допомоги населенню під час яких було відкачано 1 455 куб. м води.

Найбільше випадків зафіксовано в Ужгороді – 2 підвальні приміщення житлових будинків, 3 домогосподарства і Мукачівському районі – 2 цокольні приміщення житлових будинків. По одному випадку підтоплень підвальних і цокольних приміщень зафіксовано в м. Виноградів Берегівського району, с. Колочава Колочавська ТГ Хустського району та м. Тячів .

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Крім того, рятувальники відкачували воду зі стічних канав та придорожніх каналів в с. Лучки Мукачівського району та с. Вільхівка Хустського районів, щоб в подальшому уникнути підтоплення дощовими водами житлових будинків.

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За інформацією басейнового управління водних ресурсів річки Тиса, відбулося підтоплення заплавних сільгоспугідь і пасовщ в населених пунктах Вільхівка, Н. Болотне, Кам'янське, Заріччя, Дюла, Стеблівка і с. Сокирниця.

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Раніше ми повідомляли, що на Волині через зливи під воду "пішли" міста.

Також нагадаємо, в Одесі потужна злива затопила вулиці і ламала дерева.

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