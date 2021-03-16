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Заламував руки і цілував вихованку: в Ужгороді обрали запобіжний захід тренеру з боксу

16 березня, 11:36

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Підозрюваний приїхав в місто на змагання з групою дітей

В Ужгороді обрали запобіжний захід 57-річному тренеру з боксу, якого підозрюють в домаганні і сексуальному насильстві 14-річної дівчинки. Його відправили під цілодобовий домашній арешт.

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Як повідомляє журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram-каналі, громадянин Казахстану Набіджану Артиков буде під арештом вдома в місті Горохів Волинської області.

Зазначається, що підозрюваний приїхав в місто на змагання з групою дітей з Волинської області і на цей час оселився в готелі "Закарпаття". Малолітня про домагання спочатку розповіла мамі, яка і викликала поліцію.

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Жінка переконувала, що в трубку було чутно крики і лайку тренера. Коли поліція приїхала на місце, то дівчина була в номері на шостому поверсі готелю і розповіла, що вона зазнала сексуальних домагань від тренера з боксу. Дівчина розповіла, що тренер кидав її на ліжко, заламував руки і цілував.

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Раніше ми повідомляли, що у Львові розпочався суд над проповідником-педофілом. Відомо як мінімум про шість жертв.

Також нагадаємо, в Одесі чоловік декілька років ґвалтував дружину і дочок.

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