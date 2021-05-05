Шестеро на одного. Ветерана АТО, який захистив свою матір, звинуватили у вбивстві

Шестеро чоловіків вломилися в будинок ветерана АТО – хлопець, захищаючи себе і матір, смертельно поранив одного з них, тепер його звинувачують у вбивстві – подробиці

У селі Глещава Тернопільської області 24-річний хлопець, який служив в АТО, смертельно травмував одного з шести нападників, які прийшли до нього додому після словесної перепалки на дискотеці.

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Як повідомили в пресслужбі ГУНП, 2 травня біля півночі хлопець, захищаючись від нападу шістьох ровесників, які були напідпитку, ножем травмував одного з них. Потерпілий помер від втрати крові.

За словами начальника місцевого відділення поліції Андрія Купчака, компанія з шести осіб приїхала в сусіднє село на дискотеку з Іванівки.

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У клубі підозрюваний зробив їм зауваження. Це не сподобалося хлопцям і вони вирішили розібратися з місцевим жителем. Останній, аби уникнути бійки, втік додому та закрився.

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Проте компанія з шести осіб прийшла вночі на його подвір'я. Вони вирвали дверні ручки та вибили двері. У будинку разом із хлопцем була мама. Він злякався за неї.

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Про непроханих гостей повідомив на лінію "102" і після цього вийшов до дебоширів з ножем. Коли почалася штовханина, молодий чоловік "випадково вдарив ножем одного з нападників". Поранення виявилося летальним.

Підозрюваний у скоєному зізнався. На момент бійки він був тверезий.

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Хлопцеві інкримінують умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони, йому оголосили підозру згідно зі статтею 118 ККУ. Суд обрав йому запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.

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