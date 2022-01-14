Жив із двома жінками: підозрюваний у жорстокому вбивстві жінки на Закарпатті почав давати свідчення

Підозрюваний у вбивстві на Закарпатті Габріели Яцкович розповів, що нібито вбив жінку, бо вона погрожувала зателефонувати колишній дружині.
Про це повідомляє "Суспільне".
Подробиці вбивства
У залі суду, де підозрюваному обирали запобіжний захід, чоловік розповів, що він убив жінку через конфлікт.
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"Вона погрожувала, що зателефонує дружині і розповість про нас, хотіла, щоб я розійшовся з дружиною і залишився з нею. Я офіційно розлучений. Але з дружиною жили разом. Я цього не хотів навмисно робити, я цього не хотів", – сказав підозрюваний.
Він зазначив, що він мав стосунки з покійною, однак і жив зі своєю колишньою дружиною. Знайомі сім'ї Габріели стверджували, що в Ужгороді чоловік також жив і з покійною.
Нагадаємо, у Закарпатській області наприкінці минулого року зникла жінка. Її розшукували та знайшли мертвою.
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