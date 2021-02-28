Житель Франківська піднявся на засніжену Говерлу на велосипеді: фото і відео

Житель Івано-Франківська Роман Шутка піднявся на Говерлу взимку на велосипеді.

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Про це повідомили в Асоціації велосипедистів в Івано-Франківську в Facebook.

Зазначається, що Роман Шутка – завзятий фанат крос-кантрійного і ендурного катання. На Говерлу він піднявся 23 лютого.

Він розповів, що реальна підготовка була вкрай відповідальною: потрібно було укомплектувати велосипед, підібрати правильний одяг, стежити за погодними умовами і взяти все найнеобхідніше на випадок форс-мажору.

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Старт був з Козьмещика (село Лазещина), звідти прямо на Говерлу і назад. Поїздка планувалася таким чином, щоб було максимум часу протягом світлового дня. Тому вихід на маршрут був запланований на 6:00 ранку.

За його словами, заплановану тижнем раніше поїздку на Говерлу довелося скасувати за кілька годин до старту через різке погіршення погоди і попередження про третій рівень лавинної небезпеки.

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Нагадаємо, у Карпатах рятувальники шукали чоловіка з Києва, який у ніч на 14 лютого втратив орієнтир, катаючись на лижах у Свалявському районі на схилі гори Гемба з товаришем.

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