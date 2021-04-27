Житель Закарпаття планував відокремити область від України: він просив допомоги у Путіна

Жителя Закарпаття засудили до 12 років позбавлення волі за держзраду. Він агітував за відокремлення області від України і робив картинку для росЗМі.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Чоловік пропонував незаконно відновити т. зв. "Республіку Підкарпатська Русь". Він шукав допомоги у різних російських організацій, а на початку 2014 року попросив президента РФ "провести миротворчу операцію для відновлення дорадянського статусу "Республіки Підкарпатська Русь" і визнати її "державність".
Після цього в листуванні екс-помічника Путіна Владислава Суркова знайшли план забезпечення федерального статусу Закарпаття.
Також зловмисник створив схему залякування влади, захоплення адміністративних будівель і комунікацій у Мукачеві, Ужгороді, Хусті. У його планах було і створення "тимчасового уряду", блокування чотирьох автомобільних і двох залізничних перевалів, захоплення аеропорту.
Зазначається, що у сепаратиста були спільники. Їх вже притягли до кримінальної відповідальності, а самого організатора оголосили в міжнародний розшук. Зараз він переховується від суду в Росії.
Нагадаємо, раніше в Запорізькій області викрили групу сепаратистів, які намагалися відродити СРСР.
Крім того, в Одесі затримали сепаратиста, який закликав до створення "народної республіки".