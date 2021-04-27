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Житель Закарпаття планував відокремити область від України: він просив допомоги у Путіна

27 квітня, 18:48

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Сепаратист із Закарпаття створив цілий план створення т.зв. "Підкарпатської Русі", для цього він просив Путіна провести "миротворчу місію"

Жителя Закарпаття засудили до 12 років позбавлення волі за держзраду. Він агітував за відокремлення області від України і робив картинку для росЗМі.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Чоловік пропонував незаконно відновити т. зв. "Республіку Підкарпатська Русь". Він шукав допомоги у різних російських організацій, а на початку 2014 року попросив президента РФ "провести миротворчу операцію для відновлення дорадянського статусу "Республіки Підкарпатська Русь" і визнати її "державність".

Після цього в листуванні екс-помічника Путіна Владислава Суркова знайшли план забезпечення федерального статусу Закарпаття.

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Також зловмисник створив схему залякування влади, захоплення адміністративних будівель і комунікацій у Мукачеві, Ужгороді, Хусті. У його планах було і створення "тимчасового уряду", блокування чотирьох автомобільних і двох залізничних перевалів, захоплення аеропорту.

Зазначається, що у сепаратиста були спільники. Їх вже притягли до кримінальної відповідальності, а самого організатора оголосили в міжнародний розшук. Зараз він переховується від суду в Росії.

Нагадаємо, раніше в Запорізькій області викрили групу сепаратистів, які намагалися відродити СРСР.

Крім того, в Одесі затримали сепаратиста, який закликав до створення "народної республіки".

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