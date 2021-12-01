Жахлива ДТП у Закарпатській області: фура збила жінку, їй відірвало голову (фото)

У Закарпатській області, де нещодавно автомобіль розбився через коня, сталася моторошна ДТП. У ній загинула людина.
Про це повідомляє видання "Район. Свалява".
Деталі ДТП
Дорожньо-транспортна пригода сталася у середу, 1 грудня, близько 12:00 у місті Свалява. На вулиці визволення вантажівка збила жінку. Транспортний засіб зачепив її та продовжив тягнути за собою близько 200 метрів. Водій вантажівки не побачив, що у нього на автомобілі затиснуло жінку, оскільки та переходила дорогу не на пішохідному переході. Внаслідок ДТП жінці відірвало голову.
Далі по темі
Дії правоохоронців
Загиблою виявилася 65-річна жителька міста. На місце інциденту викликали правоохоронців, які з'ясовували усі деталі аварії.
ДТП у Києві
У Києві сталася серйозна аварія. Автомобіль збив пішохода.
Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Здолбунівській увечері вівторка, 30 листопада. Автомобіль збив чоловіка на пішохідному переході. На відео з Мережі можна побачити, що він був без свідомості. На місці інциденту працювала поліція та швидка допомога.
Читайте також
- Під Одесою сталася масштабна ДТП: шестеро осіб у лікарні, є загиблий.
- Смертельна аварія на трасі Дніпро-Запоріжжя: авто розбилося вщент.