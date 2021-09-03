Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 🔔 Скільки коштує 1 вересня 🏅 Медальний залік Паралімпіади 🏅 10 героїв України - нагорода "Сьогодні"
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Львов Новини

У Львівській області фура на швидкості знесла стовп і влетіла в магазин – загинули люди (фото, відео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
3 вересня, 18:25
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Водій тагяча не впорався з керуванням – чоловік загинув на місці
Жахлива ДТП на Львівщині. Фото: колаж "Сьогодні"
Жахлива ДТП на Львівщині. Фото: колаж "Сьогодні"

На Львівщині в результаті ДТП загинули чотири людини – поліцейські встановлюють обставини події. Аварія сталася на вулиці Самбірській у місті Рудки.

Реклама

Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі області в Facebook.

Водій тагяча "Рено" не впорався з керуванням, виїхав на тротуар, збив електроопору і в'їхав в продуктовий магазин.

"Від тілесних ушкоджень, отриманих внаслідок ДТП, водій вантажівки та ще дві жінки загинули на місці події. Крім того, травми отримала неповнолітня дівчина-пішохід, яка була доставлена до лікарні. Незважаючи на зусилля медиків, потерпіла померла у медзакладі", – йдеться в повідомленні.

Реклама

Наслідки ДТП. Фото: Нацполіція Львівської області/Facebook
Наслідки ДТП. Фото: Нацполіція Львівської області/Facebook

Свідки кажуть, що відразу після аварії очевидці самостійно відсунули вантажівку і дістали з-під нього тіла загиблих і травмованих.

Провід електроопори лежать прямо на асфальті. Фото: Нацполіція Львівської області/Facebook
Провід електроопори лежать прямо на асфальті. Фото: Нацполіція Львівської області/Facebook

Найпоширеніші причини ДТП в Україні

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне водіння – 5%.

Раніше ми повідомляли, що під Києвом смертельна аварія – два автомобіля злетіли з дороги.

Також нагадаємо, у Вінницькій області в ДТП з мотоблоком загинула вагітна – водій зник з місця аварії.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Дашборд
У тренді
Тести
Більше тестів
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція
Щоденник незалежності 🇺🇦
Опитування
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Курс валют
Курс долара на вихідні
Дізнатися
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
Опитування
Медальній залік Паралімпіади
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
85
53
46
184
2
flag Велика Британія Велика БританіяGB
37
34
40
111
3
flag США СШАUS
34
34
24
92
4
flag ПКР ПКРRPC
34
29
44
107
5
flag Україна УкраїнаUA
24
44
26
94
6
flag Нідерланди НідерландиNL
23
15
16
54
7
flag Бразилія БразиліяBR
21
14
26
61
8
flag Австралія АвстраліяAU
18
27
27
72
9
flag Італія ІталіяIT
13
27
25
65
10
flag Азербайджан АзербайджанAZ
12
1
4
17
Всі медалі Паралімпіади
Якою буде погода у вересні
Прогноз на цілий вересень
Дізнатися
COVID-19 в Україні
2693 випадки за добу
Докладніше
Гороскоп
Твій гороскоп на вереснь

Овен

Телець

Близнюки

Рак

Лев

Діва

Терези

Скорпіон

Стрілець

Козеріг

Водолій

Риби
Комаровський в темі
Коли збивати температуру у дитини
Запитай у лікаря
Кава? Бред Пітт у новій рекламній кампанії
Оксамитовий сезон
Де відпочити без ПЦР-тесту і якомога дешевше
Хочу на море!
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1970К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1436К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1088К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1007К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
804К
6
Іван Редкач Іван Редкач
666К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
625К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
504К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
501К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
429К
Рейтинг ТОП-100
Сприятливі та небезпечні дні у вересні
Місячний календар на вересень
Як Місяць впливає на наше життя
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти