У Львівській області фура на швидкості знесла стовп і влетіла в магазин – загинули люди (фото, відео)

Водій тагяча не впорався з керуванням – чоловік загинув на місці

Жахлива ДТП на Львівщині. Фото: колаж "Сьогодні"

На Львівщині в результаті ДТП загинули чотири людини – поліцейські встановлюють обставини події. Аварія сталася на вулиці Самбірській у місті Рудки.

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Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі області в Facebook.

Водій тагяча "Рено" не впорався з керуванням, виїхав на тротуар, збив електроопору і в'їхав в продуктовий магазин.

"Від тілесних ушкоджень, отриманих внаслідок ДТП, водій вантажівки та ще дві жінки загинули на місці події. Крім того, травми отримала неповнолітня дівчина-пішохід, яка була доставлена до лікарні. Незважаючи на зусилля медиків, потерпіла померла у медзакладі", – йдеться в повідомленні.

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Наслідки ДТП. Фото: Нацполіція Львівської області/Facebook

Свідки кажуть, що відразу після аварії очевидці самостійно відсунули вантажівку і дістали з-під нього тіла загиблих і травмованих.

Провід електроопори лежать прямо на асфальті. Фото: Нацполіція Львівської області/Facebook

Найпоширеніші причини ДТП в Україні

перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне водіння – 5%.

Раніше ми повідомляли, що під Києвом смертельна аварія – два автомобіля злетіли з дороги.

Також нагадаємо, у Вінницькій області в ДТП з мотоблоком загинула вагітна – водій зник з місця аварії.