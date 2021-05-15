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4-річна дівчинка зникла в Одеській області – дитину шукають в полях і на кладовищах (фото)

15 травня, 08:30

Світлана Москаленко Світлана Москаленко

Правоохоронцям в пошуках допомагають місцеві жителі і волонтери, дитини не можуть знайти майже добу

Аміна Вітічак загубилася в Одеській області

Аміна Вітічак загубилася в Одеській області

У селі Малозименове Одеської області загубилася 4-річна дівчинка. Про це повідомляє поліція Одеської області.

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Дівчинку звати Аміна Вітічак. Вона зникла 14 травня близько 16-ї години – до нинішнього моменту її не можуть знайти.

/ Фото: Нацполиция

До пошуків приєдналися поліцейські чотирьох найближчих районних підрозділів, нацгвардійці, волонтери та односельці малечі. Проводяться обходи, дитину шукають в полях, посадках, на кладовищах, в ярах і покинутих будівлях.

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/ Фото: Нацполиция

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/ Фото: Нацполиция

Якщо хтось володіє інформацією про дитину, просять звертатися за номерами: (04854) 2-01-34, (048) 779-42-63 або на спецлінію "102".

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Нагадаємо, у Львівській області понад місяць розшукують 20-річну Іванну Дурду. Дівчина виїхала зі Стрия до Львова ще 5 квітня і після цього зникла.

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