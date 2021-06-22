Русский
$ 27,19
32,29
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Одеси

5000 грн за зламане життя: одеситці, на яку впало дерево, виділили компенсацію

22 червня 2021 17:52

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

У результаті у постраждалої третя група інвалідності – дерево виявилося засохлим

В Одесі дівчині, на яку в березні 2018 року впало сухе дерево, мерія виплатить 5000 компенсації. При цьому постраждала після інциденту витратила на лікування понад 133 тисяч гривень.

Реклама

Про це повідомляє Telegram-канал "Одеса інфо".

Зазначається, що дівчина отримала багато ушкоджень: забій обох легень, зламані ребра і хребет, черепно-мозкова травма і струс мозку. Тепер у постраждалої третя група інвалідності.

Незабаром з'ясувалося, що дерево, яке впало на дівчину, було засохлим. Рослину повинні були давно спиляти.

Не пропусти!
Шанси України сьогодні пробитися в плей-офф Євро дорівнюють 26%
26 відсотків - така ймовірність нічиєї в матчі Хорватія - Шотландія. Цей результат виведе нас в плей-офф Євро

Нагадаємо, у Кам'янець-Подільському Хмельницької області на 18-річного хлопця посеред вулиці впало дерево. Постраждалого відвезли в лікарню.

Реклама

Крім того, у Полтаві на літнє кафе впало дерево. За кілька секунд до падіння відвідувачі кафе перейшли з літнього майданчика в приміщення.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Програв у казино й залишив записку. Нові подробиці зникнення співробітника ДПСУ в Одесі
Програв у казино й залишив записку. Нові подробиці зникнення співробітника ДПСУ в ОдесіОдеса
Автомобіль розірвало на частини: в Одесі в ДТП розбилися двоє людей (відео)
Автомобіль розірвало на частини: в Одесі в ДТП розбилися двоє людей (відео)Одеса
Під Одесою буде потужний вибух – подробиці (фото, відео)
Під Одесою буде потужний вибух – подробиці (фото, відео)Одеса
Вулиці перетворилися на річки. Одесу знову накрила потужна злива (відео)
Вулиці перетворилися на річки. Одесу знову накрила потужна злива (відео)Одеса
Одещиною пронісся величезний смерч. Відео стихії
Одещиною пронісся величезний смерч. Відео стихіїОдеса
Зробив зауваження. В Одеській області хлопець розстріляв чоловіка
Зробив зауваження. В Одеській області хлопець розстріляв чоловікаОдеса

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти