5000 грн за зламане життя: одеситці, на яку впало дерево, виділили компенсацію

У результаті у постраждалої третя група інвалідності – дерево виявилося засохлим

В Одесі дівчині, на яку в березні 2018 року впало сухе дерево, мерія виплатить 5000 компенсації. При цьому постраждала після інциденту витратила на лікування понад 133 тисяч гривень.

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Про це повідомляє Telegram-канал "Одеса інфо".

Зазначається, що дівчина отримала багато ушкоджень: забій обох легень, зламані ребра і хребет, черепно-мозкова травма і струс мозку. Тепер у постраждалої третя група інвалідності.

Незабаром з'ясувалося, що дерево, яке впало на дівчину, було засохлим. Рослину повинні були давно спиляти.

Нагадаємо, у Кам'янець-Подільському Хмельницької області на 18-річного хлопця посеред вулиці впало дерево. Постраждалого відвезли в лікарню.

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Крім того, у Полтаві на літнє кафе впало дерево. За кілька секунд до падіння відвідувачі кафе перейшли з літнього майданчика в приміщення.